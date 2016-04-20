Решение по безвизовому режиму не будет готово к майскому саммиту Украина-ЕС - источник

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в среду в Брюсселе сообщил высокопоставленный дипломат.

По его словам, этот вопрос будет предметом обсуждения на Совете ЕС по внутренним делам, которое запланировано на четверг в Люксембурге, о чем ранее сказал еврокомиссар по вопросам внутренних дел и миграции Димитрис Аврамопулос. "Подготовка (решения) до саммита, который запланирован на 19 мая - не является элементом, который будет на повестке дня. Осталось четыре недели, и это вопрос не запланирован на завтрашнее заседание", - констатировал он.

Чиновник отметил, что в соответствии с "нормальной процедурой, законодательная инициатива Комиссии будет обсуждаться в рамках визовой рабочей группы на одном из последующих заседаний".

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Отвечая на вопрос УНИАН о возможности введения ЕС для Украины новых условий, дипломат сказал: "За годы со времени, когда ЕС установил технический оценочный процесс для предоставления либерализации визового режима для партнеров, установлено огромное количество критериев, которые должны быть выполнены. Это - не менее 72 критериев, и я не в позиции говорить, что мы можем подумать еще о других 73 или 74. По состоянию на сегодняшний день этот вопрос не стоит".

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Комментируя информацию о возможном "специальном решении" для Украины, в котором, якобы, заложены положения о приостановке действия безвизового режима, чиновник обратил внимание на то, что во "многих странах-членах в эти дни люди смотрят на миграцию по-другому, чем это было три года назад". "Так много людей мигрируют в ЕС, что правительства спрашивают себя, есть ли адекватные процедуры, инструменты, какие меры мы можем предпринять в случае, когда потоки мигрантов такие, какие мы не предвидели и не можем с этим справиться? Я уверен, что многие государства-члены ЕС будут думать об этом вопросе, когда они будут обсуждать законодательную инициативу Комиссии", - сказал он.

Ранее сегодня еврокомиссар по вопросам миграции и внутренних дел Димитрис Аврамопулос заявил, что Европейская комиссия приняла законодательную инициативу предоставить Украине безвизовый режим.