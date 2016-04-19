Еврокомиссия в среду может предложить отменить украинцам визы - СМИ

Об этом на своей странице в Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

Читайте такжеПорошенко ждет уже через несколько дней передачи Еврокомиссией предложения по безвизовому режиму

"Предложение относительно визовой либерализации для Украины, вероятнее всего, будет выдвинуто завтра", - написал он.

The proposal for visa liberalization for #Ukraine will most probably come tomorrow — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) 19 апреля 2016 г.

Как сообщал УНИАН, в Европейской комиссии не называют дату принятия решения о предоставлении Украине безвизового режима, но подтверждают, что это произойдет в апреле.

Напомним, 17 марта президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил, что Еврокомиссия в апреле готова внести предложение относительно визовой либерализации с Украиной.

23 марта глава Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский сообщил, что Европейский совет и Европейский парламент в первом полугодии этого года будут рассматривать прогресс Украины по выполнению необходимых требований для введения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.