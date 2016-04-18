Обама напомнил Путину о необходимости выполнять Минские соглашения

Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Радио Свобода.

По его словам, Обама и Путин уделили много внимания вмешательству России в Украине.

В краткой информации для журналистов об этом разговоре он также сообщил, что президенты интенсивно обсудили и положение в Сирии.

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Как сообщал УНИАН ранее, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств отметили, что Владимир Путин в разговоре с Бараком Обамой выразил надежду, что новое правительство Украины начнет прямой диалог с российскими боевиками на Донбассе.