Обама напомнил Путину о необходимости выполнять Минские соглашения
22:59, 18 апреля 2016Политика
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Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным напомнил о необходимости для России выполнять Минские договоренности.
REUTERS
Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Радио Свобода.
По его словам, Обама и Путин уделили много внимания вмешательству России в Украине.
В краткой информации для журналистов об этом разговоре он также сообщил, что президенты интенсивно обсудили и положение в Сирии.
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Как сообщал УНИАН ранее, в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора глав государств отметили, что Владимир Путин в разговоре с Бараком Обамой выразил надежду, что новое правительство Украины начнет прямой диалог с российскими боевиками на Донбассе.
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