Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады
14:21, 15 апреля 2016Политика
640 0
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий закрыл сегодняшнее заседание парламента.
фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее пленарное заседание состоится во вторник, 19 апреля, в 10.00
Сегодня парламент не рассматривал никаких законопроектов.
После Часа правительства были лишь зачитаны депутатские запросы, а депутаты выступили по различным вопросам.
Под конец заседания в сессионном зале оставалось около 20 депутатов.
Как сообщал УНИАН, Парубий заявил, что реформирование парламента будет для него одним из ключевых задач на новом посту.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter