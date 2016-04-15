Парубий закрыл сегодняшнее заседание Верховной Рады

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее пленарное заседание состоится во вторник, 19 апреля, в 10.00

Сегодня парламент не рассматривал никаких законопроектов.

После Часа правительства были лишь зачитаны депутатские запросы, а депутаты выступили по различным вопросам.

Под конец заседания в сессионном зале оставалось около 20 депутатов.

Как сообщал УНИАН, Парубий заявил, что реформирование парламента будет для него одним из ключевых задач на новом посту.