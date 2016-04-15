Новый спикер Парубий обещает реформировать парламент

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время парламентско-общественной конференции “Создаем эффективный подотчетный, ответственный парламент”.

“Реформирование Верховной Рады для меня будет одной из ключевых задач на этой должности, которую я имею честь занимать со вчерашнего дня”, - сказал спикер и выразил убеждение, что без увеличения институциональной способности парламента будет трудно получить общественное доверие и трудно сделать этот орган более эффективным.

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Парубий подчеркнул необходимость продолжать начатые ранее соответствующие реформы.

Он выразил надежду на плодотворное сотрудничество между парламентом и правительством.

“Одно из важных направлений, которое есть у нас, это направление налаживания сотрудничества между Верховной Радой и Кабинетом министров, в том числе для того, чтобы законопроекты, которые мы готовим, были наивысшего качества, чтобы они имели общую позицию и Кабинета министров, и Верховной Рады”, - сказал Парубий.

Он также подчеркнул важность сотрудничества с экспертной средой и гражданским обществом.

Кроме того, на мероприятии присутствовал бывший президент Европарламента, руководитель оценочной миссии ЕП Пэт Кокс, который должен докладывать о рекомендации миссии Европарламента относительно реформы и повышения способности Верховной Рады Украины.