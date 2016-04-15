Порошенко и Байден договорились о выделении кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов

Вице-президент Байден приветствовал формирование новой коалиции и правительства во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Президент Порошенко подчеркнул, что новое правительство продолжит реформы, активно сотрудничать с МВФ и выполнять Минские договоренности. В этом контексте вице-президент Байден заверил, что США и впредь будут поддерживать Украину. В частности, было договорено, что в ближайшее время будет заключено соглашение о выделении третьего транша кредитных гарантий в размере 1 миллиард долларов США.

Собеседники отметили важность активизации борьбы с коррупцией в Украине и скорейшего назначения нового Генерального прокурора.

Президент Украины также проинформировал вице-президента США об ухудшении ситуации на Донбассе и отметил тенденции к увеличению количества обстрелов украинских позиций со стороны контролируемых Россией боевиков.

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Вице-президент США осудил эскалацию со стороны пророссийских боевиков, выразил поддержку подходов украинской стороны к решению конфликта, а также заверил в неизменной позиции Вашингтона относительно восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины.

Президент Порошенко и Вице-президент Байден в очередной раз призвали руководство РФ немедленно освободить Надежду Савченко, состояние здоровья которой ухудшается в результате сухого голодания.

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