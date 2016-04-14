Гройсман обещает уделять "дополнительное внимание" возвращению оккупированных территорий и переселенцам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, представляя программу действий правительства.

«Еще один вопрос, которому в новом составе правительства будет уделено дополнительное внимание - это комплекс вопросов, связанных с возвращением Крыма и временно оккупированных районов Донбасса, восстановления жизнедеятельности на освобожденных территориях,интеграция переселенцев», - сказал он.

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Гройсман подчеркнул, что свидетельством того, что это будет приоритетом, стало создание отдельного Министерства.

Как сообщал УНИАН, министром по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц стал Вадим Черныш (эксперт по вопросам противодействия отмыванию денежных средств и финансированию терроризма, член Assosiation of Certified Anti-money Laundering Specialists (ACAMS, США) с мая 2010 года, руководитель неправительственной организации "Центр по изучению проблем безопасности и противодействия отмыванию средств").