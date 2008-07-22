У Литвина напомнили, что ни к кому в приймы не напрашиваются

Блок Литвина отрицает возможность своего присоединения к парламентскому большинству в составе НУ-НС и БЮТ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Литвина.

«Мы в который раз отмечаем, что никогда не напрашивались и не будем напрашиваться в приймы к кому-либо. Правда заключается в следующем, и это абсолютно однозначное решение июньского съезда Народной партии о невозможности даже вынесения на повестку дня вопроса о присоединении Блока Литвина к уже существующим коалициям как на центральном, так и на местном уровнях. Мы можем рассмотреть возможность своего участия лишь в формировании или переформатировании коалиций, и это может быть исключительно на условиях согласования совместной стратегии и тактики действий», - сказал заместитель председателя Народной партии, народный депутат Украины Олег ЗАРУБИНСКИЙ.