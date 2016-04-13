В "Народном фронте" уверены, что завтра Рада проголосует за смену руководства парламента и о новом Кабмине

Такую уверенность высказал лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак в комментарии журналистам после заседания фракций БПП и "Народного фронта".

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Бурбак отметил, что на заседании было проголосовано решение о передаче президенту Украины представления о назначении на должность премьер-министра Владимира Гройсмана.

“Уверен, что завтра утром, в первой половине дня, мы сможем таки проголосовать очень важные решения. Первое - это избрание спикера Верховной Рады. Коалиция поддержала Андрея Парубия на должность спикера. Второе - это избрание первым вице-спикером Ирины Геращенко. Это также поддержала коалиция”, - сказал депутат.

После этого планируется рассмотреть постановление об удовлетворении отставки премьер-министра Украины Арсения Яценюка, также об отмене решения о признании неудовлетворительной деятельности правительства от 16 февраля.

“И потом - о назначении Владимира Гройсмана премьер-министром Украины”, - отметил депутат и добавил, что “надеется”, что после этого будет проголосован состав Кабмина и программа действий правительства.

В то же время, Бурбак предоставил журналистам список кандидатов в состав Кабмина. Согласно списку, народный депутат, представитель президента в парламенте Степан Кубив предлагается на должность первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли, народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по иностранным делам Иванна Климпуш-Цинцадзе - на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции; министр социальной политики Павел Розенко - на должность вице-премьер-министра по вопросам социальной политики; вице-премьер-министр - министр культуры Вячеслав Кириленко - на должность вице-премьер-министра. Первый заместитель руководителя аппарата - управляющий делами Владимир Кистион – на должность вице-премьер-министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц; вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко предлагается на должность (вице-премьера), министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Руководитель секретариата председателя ВР Александр Саенко является кандидатом на должность министра Кабинета министров; заместитель главы администрации президента Александр Данилюк — на должность министра финансов.

Министр обороны Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Украины Павел Петренко, министр информационной политики Юрий Стець и министр молодежи и спорта Игорь Жданов сохраняют свои должности в новом правительстве.

На должность министра образования и науки предлагается народный депутат, председатель комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич; на должность министра социальной политики - заместитель Винницкого городского головы Андрей Рева; на должность министра экологии и природных ресурсов - народный депутат, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам европейской интеграции Остап Семерак.

На должность министра аграрной политики и продовольствия предложен народный депутат, председатель Комитета ВР по вопросам аграрной политики и земельных отношений Тарас Кутовой.

Заслуженный артист Украины Евгений Нищук предлагается на должность министра культуры, а и. о. министра инфраструктуры Владимир Омелян - на должность министра инфраструктуры. Председатель Агентства по вопросам АТО Вадим Черныш предлагается на должность министра по вопросам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц. Народный депутат из фракции БПП Игорь Насалик предлагается на должность министра энергетики и угольной промышленности.

Кандидатура на должность министра здравоохранения пока не определена.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 13 апреля, фракция "Народный фронт" выдвинула ряд условий относительно процедуры принятия кадровых решений во время голосования за назначение состава правительства и премьер-министра.

По словам первого заместителя председателя фракции "Народный фронт" Андрея Тетерука, позиция "Народного фронта" заключается в том, что парламент одним постановлением голосует за увольнение Владимира Гройсмана с должности председателя ВР и назначение на эту должность Андрея Парубия.

"А следующим постановлением мы будем голосовать за снятие Арсения Яценюка с должности премьер-министра, отмену постановления о недоверии правительству и третьим пунктом в этом же постановлении - назначение Владимира Гройсмана премьер-министром", - сказал Тетерук.