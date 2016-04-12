В БПП назвали министерства, по которым не удается договориться с Гройсманом

Заместитель лидера фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко отмечает, что переговоры насчет правительства продолжаются, не удается согласовать позиции с кандидатом на должность премьер-министра, председателем парламента Владимиром Гройсманом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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"Переговоры продолжаются. Сегодня, наверное, ничего не будет", - отметил Гончаренко.

На вопрос, может ли завтра произойти голосование насчет правительства, депутат ответил, что "может быть".

Относительно причин, почему сегодня не решился вопрос относительно правительства, Гончаренко сказал, что не получается договориться по кадровым вопросам и структуры правительства. В частности, отметил он, спорным вопросом остаются Минэнергоугля, Минэкономразвития и Минкультуры.

"Не можем согласовать общую позицию с кандидатом в премьеры Владимиром Гройсманом", - сказал депутат.

Кроме того, отвечая на вопрос насчет партийного чата фракции, фото переписки которого появились в Интернете, и где якобы речь идет о каких-то крайних сроках решения вопроса относительно правительства, парламентарий заверил, что никто никаких крайних сроков не ставит.

"Мы пытаемся договориться. ...Вся эта история длится уже два месяца, если она будет дальше продолжаться некоторое время, то это означает, что парламент недееспособен, а значит, нам надо идти на выборы", - заверил Гончаренко.

На уточнение, возможно ли проголосовать за необходимые решения в парламенте завтра или уже в четверг, депутат отметил, что "как по мне, реалистичная история - это провести эти решение на этой неделе".

"Если мы на этой неделе не выйдем на какое-то решение, то, как по мне, это начало досрочных выборов", - сказал заместитель председателя фракции.

На вопрос, может ли БПП выйти из коалиции, чтобы формально ее развалить, он ответил: "Например, да".