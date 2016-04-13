Торги за кресла в Кабмине: СМИ показали согласованный состав нового правительства
Кандидаты на должности министра топлива и энергетики и министра здравоохранения до сих пор не определены.
Участникам консультаций удалось согласовать почти весь состав будущего Кабинета министров во главе с Владимиром Гройсманом, передает ZN.UA, ссылаясь на источники.
Первым вице-премьер-министром – министром экономического развития и торговли станет представитель президента в ВР Степан Кубив. Его заместителями как министра экономики собираются назначить Юлию Ковалив и Максима Нефедова.
Вице-премьером по социальным вопросам станет Павел Розенко, вице-премьером по евроинтеграции – Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьером по вопросам АТО и оккупированным территориям – Владимир Кистион.
Вице-премьером по реформам собираются назначить Дмитрия Шимкива, вице-премьером по гуманитарным вопросам останется Вячеслав Кириленко.
Министерство финансов возглавит Александр Данилюк, его первым заместителем станет Оксана Маркарова.
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Арсен Аваков останется на должности министра внутренних дел, Павел Петренко – министра юстиции, Степан Полторак – министра обороны, Павел Климкин – министра иностранных дел, Юрий Жданов – министра молодежи и спорта, Юрий Стець – министра информационной политики.
Министерство социальной политики возглавит Андрей Рева, Минэкологии – Остап Семерак, Минобразования – Лилия Гриневич, МинАПК – Тарас Кутовый, Мининфраструктуры – Владимир Омелян, Минкультуры – Евгений Нищук, Минрегионстрой – Геннадий Зубко.
Министром Кабмина станет Александр Саенко. Кандидатуры на должности министра топлива и энергетики и министра здравоохранения пока не согласованы.
По данным источников ZN.UA, условие которое выдвигает Владимир Гройсман, – это должны быть незапятнанные люди, способние проводить реформы. "Неоправданно большое количество вице-премьеров объясняется тем, что правительство коалиционное и является продуктом компромисса. А компромисс не всегда бывает лаконичным", - заявил высокопоставленный источник.
Как сообщал УНИАН, 10 апреля Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.
Президент Украины Петр Порошенко, в свою очередь, надеется, что новым премьер-министром Украины станет Гройсман.