Касько побывал на допросе в Генпрокуратуре (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, сам Касько утверждает, что Генпрокуратура допрашивает его с нарушением закона без вручения подозрения.

"Подозрение мне не вручалась установленным законом способом, однако Генеральная прокуратура пытается осуществить допрос в качестве подозреваемого. Мы объясняем свою правовую позицию, они, тем не менее, нарушение закона продолжают", - сказал Касько.

Он напомнил, что уголовное производство в отношении него является политическим заказом.

"Абсолютный заказ, связанный с моей позицией во время работы заместителем генерального прокурора по делу "бриллиантовых прокуроров" и вообще по реформированию прокуратуры. Оно было возбуждено для того, чтобы, во-первых, отомстить за те действия, которые нами были инициированы, а во-вторых, чтобы продемонстрировать прокурорам, работникам правоохранительных органов, что любые попытки изменить систему, которая многих устраивает, к сожалению, они будут наказаны. Это, скажем так, основания для этого уголовного производства", - подчеркнул Касько.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Касько зачитали подозрение в совершении преступления.

Следователи подозревают Касько в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.