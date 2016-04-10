Касько посреди улицы объявили подозрение в совершении особо тяжкого преступления - СМИ

Об этом Украинской правде сообщил адвокат Касько Евгений Грушковець.

"Возле театра Ивана Франко, где Касько был по своим делам, после 22 часов вечера неизвестные обмазали его машину неизвестным веществом, чтобы он не смог открыть двери. После этого к Касько подошли неизвестные лица, представились рядовыми сотрудниками ГПУ и начали зачитывать ему подозрение", - рассказал Грушковец.

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По его словам, это подозрение в совершении особо тяжкого преступления.

"Касько, как адвокат, сообщил, что намерен воспользоваться правовой помощью адвоката, а сообщение о подозрении ему должно быть объявлено заместителем главы ГПУ или генпрокурором", - отметил адвокат.

"Эти люди продолжали зачитывать подозрение. Подъехал адвокат, и после этого следственное действие было прервано, чтобы клиент реализовал свое конституционное право на правовую помощь", - добавил он.

По словам Грушковца, сотрудники прокуратуры сообщили, что уже хотят вызвать Касько на допрос в понедельник в качестве подозреваемого лица.

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По состоянию на 23:25 на место приехали представители полиции, которые должны установить, чем был поврежден автомобиль.

На уточняющий вопрос о том, каким образом сотрудники прокуратуры узнали, что Касько находится именно неподалеку от здания театра Франко, адвокат предположил, что за Касько велись "негласные следственные действия, то есть визуальное наблюдение, слежка".

В свою очередь прокурор ГПУ Владислав Куценко сказал УП, что органы прокуратуры сообщили Касько о подозрении в махинациях со служебным жильем.

По его словам, о подозрении сообщено по ч.4 ст.190 - "мошенничество".

Сейчас Касько находится в статусе подозреваемого, отметили в ГПУ.

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11 апреля, по словам Куценко, прокуратура "покажет по этому поводу определенные документы, даст более подробную информацию и будет подавать соответствующее ходатайство в суд для дальнейшего избрания той или иной меры пресечения".

Комментируя информацию о том, что подозрение Касько было объявлено поздно вечером (около 23:00) в Киеве у театра им.И.Франко, Куценко подтвердил, что зачитывание подозрения произошло там, "в присутствии адвокатов Касько".

Куценко пояснил, что Касько "несколько дней не могли найти".

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"Органы прокуратуры готовы к публичному и открытому процессу по этому делу", - отметил Куценко и добавил, что в ГПУ "понимают, что многие представители общественности, политики будут пытаться это дело политизировать".

"Готовы публично выкладывать документы по этому делу, чтобы общественность увидела, есть ли нарушения, или нет", - отметил Куценко.