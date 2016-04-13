В России считают, что Евросоюз предложит Украине новое Соглашение об ассоциации

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на пресс-конференции в Москве сказал глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков.

"Как я понимаю ситуацию, нынешнее соглашение будет пересмотрено и будет готовиться новое соглашение, которое может оказаться приемлемым для Голландии", - сказал Пушков.

По его словам, референдум не нужно рассматривать как "крест на ассоциации". "Я думаю, Украине будет предложена более ограниченная, скромная форма ассоциации, возможно, исключающая военно-политические элементы, которых нет в других соглашениях об ассоциации ЕС с другими странами", - добавил Пушков.

По его мнению, согласно заявлению голландского правительства, такие консультации начнутся летом или осенью.

Пушков считает, что корректированное соглашение должно пройти ратификацию во всех странах ЕС.

Он уверен, что Нидерланды "не удовлетворятся какими-то косметическими изменениями", потому что может возникнуть требование провести новый референдум.

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Как сказал Пушков, ассоциация в Украине рассматривается как шаг вступления в ЕС, и часть европейской политической элиты так же смотрит на это, как этап к полноценному членству. "Это "нет" не ставит крест на ассоциации, но ставит крест на теме вступления", - сказал Пушков.

По его мнению, голландское "нет" ставит в сложное положение власти Украины, для которой сближение с Европой было ключевой целью правления.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля Избирательный совет Нидерландов обнародовал официальные результаты консультативного референдума по Соглашению об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Явка составила 32,28%, против проголосовал 61%, за – 38,21%. Референдум состоялся 6 апреля.

7 апреля правительство Нидерландов заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам референдума, приемлемый для всех сторон.