В Госдуме считают, что Яценюк ушел в отставку из-за его ставки "на разрыв отношений с РФ"

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков.

"Яценюк сделал ставку на разрыв всех отношений с Россией и на русофобию в идеологии, в период непосредственно после госпереворота 2014 года - год, полтора это играло, эмоции были повышены, Украина была на первом плане западных СМИ, и эта демонстративная антироссийская позиция Яценюка находила спрос", - сказал Пушков.

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По его словам, сейчас Украина входит в стадию развития - это попытка найти некую стабильность, поэтому "повышенные тона и риторика ненависти" перестаёт вызывать интерес на Западе.

"Яценюк торговал русофобией, рассматривая это как гарантию политического сохранения у власти. До известной степени это работало, история развивается, политическая ситуация меняется и мне кажется и на Западе тоже к Украине подходят как к практической проблеме, а не как к проблеме тотального противостояния с Россией", - сказал он.

По его мнению, для решения проблемы лучше более спокойный и технократичный премьер, не связанный с коррупционными скандалами.