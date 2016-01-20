Пушков считает, что ввиду отсутствия России в ПАСЕ будут давить на Украину

10:15, 20 января 2016
Мир
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Глава комитета Госдумы РФ по международным делам и глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков считает, что члены ПАСЕ перейдут к давлению на Украину в отсутствие России на зимней сессии.

REUTERS

Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

"В отсутствие России ПАСЕ перейдет к давлению на Украину: в Европе многие раздражены чудовищной коррупцией и фиктивностью украинских реформ", - считает он.

Также Пушков заявил, что не ПАСЕ решила "отстранить" Россию от работы в 2016 году, а РФ решила не запрашивать полномочия в ПАСЕ.

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"Это наше решение, а не решение ПАСЕ", - написал глава делегации РФ в ПАСЕ. 

Ранее президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер заявила, что российская делегация, отказавшись ехать на зимнюю сессию Ассамблеи, лишила себя права принимать участие в ее работе в течение 2016 года.

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