Пушков считает, что ввиду отсутствия России в ПАСЕ будут давить на Украину

Об этом Пушков написал на своей странице в Twitter.

"В отсутствие России ПАСЕ перейдет к давлению на Украину: в Европе многие раздражены чудовищной коррупцией и фиктивностью украинских реформ", - считает он.

В отсутствие России ПАСЕ перейдет к давлению на Украину: в Европе многие раздражены чудовищной коррупцией и фиктивностью украинских реформ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 19, 2016

Также Пушков заявил, что не ПАСЕ решила "отстранить" Россию от работы в 2016 году, а РФ решила не запрашивать полномочия в ПАСЕ.

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"Это наше решение, а не решение ПАСЕ", - написал глава делегации РФ в ПАСЕ.

Не ПАСЕ решила "отстранить" Россию от работы в 2016, а Россия решила не запрашивать полномочия в ПАСЕ. Это наше решение, а не решение ПАСЕ. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 20, 2016

Ранее президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Анн Брассер заявила, что российская делегация, отказавшись ехать на зимнюю сессию Ассамблеи, лишила себя права принимать участие в ее работе в течение 2016 года.