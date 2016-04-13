Фракция "Оппоблока" с сегодняшнего дня решила не принимать участия в голосованиях

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Он отметил, что это решение фракции и не голосовать решили с сегодняшнего дня.

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Павленко пояснил, что это “несогласие, нежелание участвовать во всей этой деструкции в стране”.

“И это наша четкая позиция о том, что единственный выход из политического кризиса — это досрочные парламентские выборы. Этот парламент уже ни на что не способен”, - сказал депутат.