Фракция "Оппоблока" с сегодняшнего дня решила не принимать участия в голосованиях

12:11, 13 апреля 2016
Политика
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Фракция "Оппозиционного блока" решила с сегодняшнего дня не принимать участия в голосованиях в парламенте.

REUTERS

Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.

Он отметил, что это решение фракции и не голосовать решили с сегодняшнего дня.

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Павленко пояснил, что это “несогласие, нежелание участвовать во всей этой деструкции в стране”.

“И это наша четкая позиция о том, что единственный выход из политического кризиса — это досрочные парламентские выборы. Этот парламент уже ни на что не способен”, - сказал депутат.

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