Фракция "Оппоблока" с сегодняшнего дня решила не принимать участия в голосованиях
12:11, 13 апреля 2016Политика
1200 0
Фракция "Оппозиционного блока" решила с сегодняшнего дня не принимать участия в голосованиях в парламенте.
REUTERS
Об этом в комментарии УНИАН заявил народный депутат от "Оппозиционного блока" Юрий Павленко.
Он отметил, что это решение фракции и не голосовать решили с сегодняшнего дня.
Читайте такжеГройсман: Уже согласован формат правительства, которое должно получить поддержку коалиции
Павленко пояснил, что это “несогласие, нежелание участвовать во всей этой деструкции в стране”.
“И это наша четкая позиция о том, что единственный выход из политического кризиса — это досрочные парламентские выборы. Этот парламент уже ни на что не способен”, - сказал депутат.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter