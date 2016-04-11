Порошенко распустит Раду, если на этой неделе не будет новой коалиции и правительства - Кубив

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Согласительного совета сказал представитель президента в парламенте, народный депутат от “Блока Петра Порошенко” Степан Кубив.

Как напомнил Кубив, Порошенко подчеркивал, что уже на этой неделе страна должна получить новое правительство и новую коалицию, ориентированные на проведение реформ, имплементацию Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, сотрудничество с Международным валютным фондом и борьбу с коррупцией. “В противном случае парламент будет распущен”, - представитель президента.

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По словам Кубива, в то же время президент сделает все от него зависящее для ускорения формирования коалиции и правительства. “Глава государства отметил, что как только он получит предложение от коалиции депутатских фракций относительно кандидатуры на должность премьер-министра, сразу внесет ее на рассмотрение парламента”, - сказал Кубив.

Также он сообщил, что президент настаивает на ускоренном утверждении судебной реформы.

Кроме того, отметил Кубив, Украина нуждается в реализации программы эффективного проевропейского антикоррупционного реформирования и проведении конституционной реформы децентрализации власти.