Украина должна показать прогресс в борьбе с коррупцией для сохранения финансовой помощи - Freedom House

Об этом говорится в отчете организации "Страны переходного периода 2016", опубликованном на сайте Freedom House.

"Наиболее срочными задачами Украины в 2016 году является решение проблем коррупции и принятия связанных с этим реформ, касающихся судебной власти и Генеральной прокуратуры", - отмечается в отчете.

При этом отмечается, что заявление об отставке министра экономического развития и торговли Украины Айвараса Абромавичюса, который решил перестать занимать данную должность министра, протестуя против должностных злодеяний и самообогащение среди чиновников, может стать импульсом для более быстрого прогресса.

"Но администрация президента и премьер-министр должны продемонстрировать политическую волю в отклонении старых практик, чтобы страна сохранила поддержку со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза", - отмечается в отчете.

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Также отмечается, что программа реформирования Генеральной прокуратуры, в которой предусматривается сокращение количества прокуроров на 40%, хотя и вступила в силу, но все еще требует соответствующего исполнения и внедрения.

В докладе обращается внимание, что реформа судебной системы была отложена в связи с необходимостью внесения сложных конституционных изменений для поддержки этой реформы. Соответствующие поправки были направлены в Конституционный суд конце 2015 года для получения одобрительного заключения.

Кроме того, в дополнение к важности борьбы с коррупцией, такие реформы имеют обязательное значение для соблюдения прав человека в судебной и пенитенциарной системах, а также для надлежащего судебного преследования всех лиц, которые несут ответственность за преступления во время революции на Майдане.

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Таким образом, необходимые реформы должны быть существенными по содержанию и далеко идущими.

"Но учитывая время и поддержку, Украина, безусловно, имеет потенциал, чтобы сравниться или превзойти демократические показатели официальных стран, кандидатов на членство в ЕС в обозримом будущем", - утверждается в отчете.

При этом утверждается, что последовательные четкие условия для предоставления Украине экономической и иной помощи, как это видно из отказа Международного валютного фонда в начале 2016 году выделить следующий транш финансовой помощи, пока украинское правительство не докажет свое серьезное отношение к искоренению коррупции, "есть единственный способ, чтобы убедиться, что прогресс продолжается".

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Как сообщал УНИАН, в международной неправительственной организации Freedom House утверждают, что в Украине понемногу улучшается уровень демократии, но внутренние распри коалиции в Верховной Раде могут привести к внеочередным выборам. В частности, рейтинг развития демократии в Украине улучшился с 4,75 (в 2015 году) до 4,68 баллов (в 2016 году).