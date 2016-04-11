Семерак: после отставки Яценюка не будет нормализации отношений с кремлевским режимом

Об этом заявил представитель фракции "Народный фронт" Остап Семерак, комментируя заявление пресс-секретаря Путина.

"Народный фронт" будет давать достойный отпор любым попыткам отступления от тех реформ, которые благодаря правительству Арсения Яценюка дали возможность нашему государству избавиться от зависимости от России", - цитирует Семерака пресс-служба "Народного фронта"..

"Мы понимаем, что в Кремле радуются из-за отставки Арсения Яценюка. Однако вынуждены разочаровать Путина: нормализации отношений с ненормальным кремлевским режимом не может быть в принципе. Украина никогда не сойдет с пути в Европу, которым два года ее вело правительство Яценюка", - подчеркнул народный депутат.

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По его словам, отставка премьер-министра не означает, что новый премьер Владимир Гройсман и новые министры русифицируют курс государства.

"До момента выполнения Россией Минских договоренностей, в частности, прекращения вооруженной и гибридной агрессии против Украины, никаких шагов по смягчению санкций, введенных против Кремля, не будет. А "Народный фронт" проконтролирует, чтобы у нас случайно не повторились вещи вроде соглашения об энергоснабжении "крымского федерального округа" или были отменены запреты на российские пропагандистские кинофильмы", - заверил Семерак.

Он также напомнил, что за премьерство Арсения Яценюка Украина возобновила боевую готовность Вооруженных Сил, в частности, было увеличено и обеспечено полноценное финансирование украинской армии.

Кроме того, были введены санкции против Российской Федерации, закрыто наше воздушное пространство для транзита российских авиакомпаний, запрещена торговля с оккупационными режимами на Донбассе и в Крыму, начато правовое преследование страны-агрессора в международных судах.

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"Украина впервые стала энергетически независимой: мы прошли зиму без поставок газа от российского "Газпрома". В то же время поставки газа из Европы выросли в 2,5 раза, а из России - сократилось на 53%. Кроме того, цена российского газа уменьшилась вдвое. Из-за государственнической позиции правительства на мировом уровне бесславно умерли российские газовые проекты поставок углеводородов в обход Украины", - резюмировал представитель "Народного фронта".

Как сообщал УНИАН, в Кремле, комментируя отставку Яценюка, пожаловались, что он не сделал большого вклада в нормализацию отношений между Украиной и РФ.