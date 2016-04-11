Савченко советует Порошенко решительнее действовать в переговорах о ее освобождении - адвокат

Об этом он написал на своей странице в Facebook после посещения Савченко в СИЗО.

"Президенту Порошенко Надежда предложила действовать более решительно в переговорах о ее освобождении. Когда вода полностью заполняет плотину, сказала Надежда, в этот момент одна-единственная капля может ее прорвать. Она и есть та самая капля. После ее освобождения начнется цепная реакция, которая приведет к освобождению остальных украинских политзаключенных в России.

Читайте такжеСавченко отказалась от госпитализации, велика вероятность внезапной смерти из-за тромба - адвокат

Кроме того, по словам Полозова, Савченко обратилась к людям, поддерживающим ее.

"Она знает, что 14 апреля состоится прямая линия с президентом Путиным и просит СМИ задать один вопрос. Не "выдадут-не выдадут", а конкретно когда президент Путин собирается вернуть ее домой в Украину", - сообщил адвокат.