Во время "прямой линии" с россиянами Путина попросят лично заняться "наведением порядка" в оккупированном Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствует список популярных вопросов президенту РФ, который размещен на сайте moskva-putinu.ru.

Общение Путина с россиянами запланировано на 14 апреля.

В первые за многие годы среди «популярных вопросов» нет обращений, касающихся Украины, однако есть вопросы относительно оккупированного Крыма.

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«Почему российские банки и операторы сотовой связи так неохотно заходят в Крым, зато коллекторы, микрокредиты, продукты питания отвратительного качества мгновенно появились на территории республики? Крымчане очень хотят, чтобы Вы лично занялись наведением порядка в Крыму», - говорится в одном из вопросов.

Кроме этого, россияне стали меньше интересоваться внешней политикой РФ и во многом сконцентрированы на внутренних проблемах. В частности, у Путина спрашивают об общем учебнике истории РФ; россияне сетуют, что в органах государственной власти, местного самоуправления, краевой Думе годами просиживают одни и те же лица, в результате этого - полная инертность в оперативном управлении, нежелание что-либо менять, коррупция, бюрократизм и кумовство.

Также у российского президента спрашивают о введении должности Уполномоченного по защите животных в России, о нехватке лекарств для больных сахарным диабетом, необходимости увеличить государственные квоты на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), плохом качестве дорог; дорожающем бензине на фоне падения цен на нефть; дороговизне подключения газа к частным домам; деятельности коллекторских агентств.

Как сообщал УНИАН, с 2001 года организовано 13 программ, в ходе которых Путин отвечал на вопросы россиян. В 2015 году поступило более 3,2 миллиона вопросов, а сама программа длилась 3 час 57 мин.

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7 апреля на медиафоруме региональных и местных СМИ «Правда и справедливость» Путину рассказали о разрухе производства после аннексии Крыма. Ему сообщили о закрытии после аннексии многих предприятий в Крыму и потери населением рабочих мест.

Справка УНИАН. Весной 2014 года Россия оккупировала украинский Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели ряд экономических санкций.