Пашинский: Парламент должен срочно рассмотреть законопроект о закупках для нужд армии

Об этом заявил председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, народный депутат фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский во время заседания Согласительного совета.

"Речь шла о том, что закупки Министерства обороны будут регулироваться отдельным законом - №4288, который уже давно зарегистрирован в стенах парламента. К сожалению, у нас до этого времени не дошли до него руки. И я обращаю внимание народных депутатов, общества, что мы фактически заблокировали закупки своей бездеятельностью", - сказал Пашинский.

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"На сегодняшний день Министерство обороны не может купить топливо и другие вещи для поддержания обороноспособности государства. Так, из-за промедления с принятием данного закона сегодня мы вынуждены брать средства из неприкосновенного резерва, что является абсолютно недопустимым", - подчеркнул председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

"Надо прекратить заниматься демагогией и рваньем на себе рубах о том, как мы защищаем государство и заботимся об интересах страны и, наконец, перейти к практическим действиям. Я требую, чтобы законопроект об особенностях закупки для обеспечения потребностей обороны был рассмотрен в первом чтении во вторник на этой сессионной неделе", - резюмировал Сергей Пашинский.