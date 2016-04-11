После формирования коалиции в работе Рады могут произойти изменения - Гройсман
12:27, 11 апреля 2016Политика
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Гройсман в случае создания коалиции прогнозирует изменения в повестке дня работы ВР.
Гройсман прогнозирует изменения в повестке дня работы парламента / Фото УНИАН
Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в случае создания коалиции прогнозирует изменения в повестке дня работы парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов ВР.
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По его словам, после того, как будет сформирована коалиция, возможно, будут изменения в повестке дня, которые будут обусловлены “формированием правительства коалиции и утверждением программы действий правительства”.
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