После формирования коалиции в работе Рады могут произойти изменения - Гройсман

Председатель Верховной Рады Украины Владимир Гройсман в случае создания коалиции прогнозирует изменения в повестке дня работы парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов ВР.

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По его словам, после того, как будет сформирована коалиция, возможно, будут изменения в повестке дня, которые будут обусловлены “формированием правительства коалиции и утверждением программы действий правительства”.