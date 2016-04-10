Порошенко ожидает, что новую коалицию в Раде создадут 12 апреля
Президент предупредил, что если коалицию не создадут, то он не исключает, "что народу Украины и президенту придется, как в конклаве, закрыть помещение".
Президент Украины Петр Порошенко ожидает, что новая коалиция в Верховной Раде будет создана во вторник, 12 апреля.
Об этом он сообщил сегодня в интервью украинским телеканалам.
«Я ожидаю, что не позже следующей недели, желательно во вторник, мы услышим из парламента добрую весть, что создана коалиция», - сказал президент и добавил, что «если нет, то я не исключаю, что народу Украины и мне как президенту придется, как в конклаве, закрыть помещение, и мы будем ждать не черный, а белый дым из Верховной Рады, они должны создать коалицию».
«Те ответственные депутаты, я надеюсь, что их будет большинство в парламенте, это должно быть больше 226, что они обеспечат создание коалиции, (это должен быть вторник), они внесут мне кандидатуру премьер-министра», - добавил президент.
Как сообщал УНИАН, во фракции «Блок Петра Порошенко» рассматривают вариант создания коалиции вместе с «Народным фронтом» с привлечением внефракционных депутатов.
24 марта фракция "Блока Петра Порошенко" предложила от новой коалиции на пост премьер-министра выдвинуть кандидатуру председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана.
Сегодня, 10 апреля, Арсений Яценюк объявил о своей отставке с должности премьер-министра Украины.