Порошенко: Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС не будет изменено

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

«Мы четко подчеркиваем, что Соглашение об ассоциации не будет изменено, что Соглашение об ассоциации - оно уже сейчас применяется, включая углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

"За" проголосовали более 38%, "против" – более 61% участников референдума.

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7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации, которое будет приемлемым для всех сторон.

Также 7 апреля президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что, несмотря на результаты референдума в Нидерландах, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом и далее будет применяться на временной основе.

Туск отметил, что ЕС ожидает позицию правительства Нидерландов, которое должно определиться относительно дальнейших шагов после негативных результатов референдума.

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8 апреля заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом в части создания зоны свободной торговли будет в силе в полном объеме, несмотря на результаты референдума в Нидерландах.

Как отметил Елисеев, позиция Украины такова, что любые действия, связанные с возможными предложениями, не должны ни в коей мере касаться содержания и сути Соглашения.