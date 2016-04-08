У Порошенко заявили, что Украина не согласится на пересмотр Соглашения об ассоциации
Украина категорически против возможного пересмотра Соглашения об ассоциации, но поддержит усиление соглашения в части признания перспективы членства в Европейском Союзе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев сегодня на брифинге в Киеве.
"Мы не намерены и категорически против пересмотра этого важного документа. Никаких изменений, никаких существенных поправок в этот документ вносить мы не собираемся", - подчеркнул Елисеев.
При этом заместитель главы АП заявил, что "если будут предложения изменить (Соглашение) в сторону усиления и признания перспективы членства, мы тогда готовы это рассмотреть, но ни в коей мере это не касается ослабления или какой-то ревизии, поэтому мы такой ревизии не допустим, и это наша принципиальная позиция".
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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.
На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».
Согласно предварительным данным, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1% участников референдума.
7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украиной искать компромисс по поводу результатов консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлемым для всех сторон.