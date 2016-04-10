"Это был обычный бизнес": Ложкин прокомментировал продажу Курченко медиахолдинга через офшоры

Глава администрации президента Борис Ложкин прокомментировал соглашение о продаже "Украинского медиахолдинга" (UMH) за 315 млн евро при помощи фирмы, зарегистрированной на Британских Виргинских островах "финансисту Семьи Януковича" - Сергею Курченко.

Об этом пишет Украинская правда.

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Комментируя заявление нардепа от БПП Сергея Лещенко о том, что компания Ложкина Integrity International Holding LTD не указана в его декларации, а сумма сделки не была предметом налогообложения в Украине, Ложкин заявил: "Это история 2013 года. Это был обычный бизнес еще до моего прихода на госслужбу".

"Структура бизнеса была сложная, но ничего страшного, как это кажется Лещенко, там не было", - заявил Ложкин.

Комментируя информацию о том, что документ о принадлежности Ложкину Integrity International Holding LTD был передан Украине от прокуратуры Австрии, однако экс-генпрокурор Виктор Шокин не захотел расследовать это уголовное дело, Ложкин заявил: "Там никакого дела против меня нет".