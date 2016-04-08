Юнкер обсудил с лидерами стран ЕС результаты голландского референдума

Об этом сегодня в Брюсселе сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева (Mina Andreeva), сообщает собственный корреспондент УНИАН.

«Этим утром он говорил с канцлером Меркель (канцлером Германии Ангелой Меркель). Они обсудили результаты голландского референдума по Соглашению об ассоциации и последнее развитие событий вокруг кризиса беженцев», - сообщила она.

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Кроме того, по словам Андреевой, вечером 7 апреля Юнкер обсудил результаты голландского референдума с премьер-министром Италии Матео Ренци.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Согласно предварительным данным, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украиной искать компромисс по поводу результатов консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, который будет приемлемым для всех сторон.