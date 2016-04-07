В Еврокомиссии ожидают определения правительством Нидерландов "курса действий" после референдума

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее заявление в четверг в Брюсселе сделал пресс-секретарь Еврокомиссии Маргаритис Шинас (Margaritis Schinas), комментируя результаты референдума.

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По его словам, президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер вчера общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем по этому поводу.

"Европейская комиссия приняла во внимание результаты референдума, который был проведен вчера в Нидерландах по ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в рамках национального законодательства. Это - консультативный референдум, и внутренняя процедура ратификации является внутренним делом. Поэтому сейчас это, прежде всего, правительство Нидерландов должно проанализировать результаты и решить, какие действия должны быть предприняты", - заявил представитель Еврокомиссии.

Шинас напомнил, что Соглашение было подписано и ратифицировано 27 странами и Европейским парламентом. "Соглашение уже выполняется, и на это ничто не влияет. Европейская комиссия привержена развитию отношений с Украиной", - подчеркнул он.

По словам Шинаса, "президент расстроен" результатами референдума.

При этом пресс-секретарь подчеркнул, что референдум был "внутренним делом нидерландского народа". "Они проголосовали, и сейчас, как я уже сказал, нидерландское правительство проанализирует и определит курс действий", - подчеркнул представитель ЕК.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства (ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, «за» проголосовали 38,1%, «против» - 61,1%.

Официальные данные должны быть объявлены Избирательным советом Нидерландов 12 апреля.