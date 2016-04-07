В Европарламенте призвали правительство Нидерландов как можно быстрее донести позицию по будущему Соглашению об ассоциации Украина-ЕС

Соответствующее заявление сделали в четверг председатель комитета Европарламента по иностранным делам Эльмар Брок (Европейская народная партия, Германия), председатель Комитета ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович и постоянный докладчик по украинскому вопросу Яцек Сариуш-Вольский (ЕНП, Польша).

"Мы призываем правительство Нидерландов как можно быстрее донести свою позицию и предложить Комиссии путь вперед. Европейский парламент и все его органы готовы обсудить пути продвижения вперед и способствовать поиску решений", - говорится в заявлении.

Депутаты отметили, что "с грустью увидели, что большинство на референдуме отвергло Соглашение". "Результат референдума напоминает нам в ЕС о необходимости взаимодействовать с нашими гражданами, сообщать и объяснять преимущества и характер Сделки, которую он заключает, и законодательство, которое он принимает. Таким образом, мы поможем развеять несоответствующие рассказы и избежать популистской пропаганды, которая злоупотребляет референдумом, как позитивным демократическим инструментом", - подчеркнули они.

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В то же время политики подчеркнули, что Соглашение об ассоциации уже ратифицировали 27 государств ЕС, Европейский парламент и Верховная Рада Украины, документ также утвержден двумя голландскими палатами и правительством Нидерландов. "Мы считаем, что в целом должен решать ЕС со всеми 28 государствами-членами, а не 20% избирателей одного из государств-членов, которые представляют 0,6% всего населения ЕС, на референдуме, который имеет консультативный характер", - уверены депутаты ЕП.

В этой связи они подчеркнули необходимость продления временного применения Соглашения об ассоциации. "Мы приветствуем заявленную решимость украинских властей идти вперед в реализации Соглашения, которое имеет такое высокое значение в истории Украины и кристаллизует надежды населения на реальные изменения, происходящие в их стране", - подчеркнули политики.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По данным избирательного сервиса Нидерландского информационного агентства ANP Verkiezingsdienst), обнародованным на сайте телеканала NOS, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.