Севрук уверяет, что не получал предложений стать генпрокурором
12:42, 07 апреля 2016Политика
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Исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук уверяет, что не получал предложения занять пост генерального прокурора.
И.о. генпрокурора заявляет, что не получал предложений стать полноценным генпрокурором / ГПУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Севрук заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Таких разговоров не было», - сказал Севрук.
По его словам, подобных предложений не звучало не от кого, в том числе и от президента Петра Порошенко.
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