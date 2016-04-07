Севрук уверяет, что не получал предложений стать генпрокурором

12:42, 07 апреля 2016
Политика
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Исполняющий обязанности генерального прокурора Юрий Севрук уверяет, что не получал предложения занять пост генерального прокурора.

В.о. генпрокурора каже, що не отримував пропозиції стати повноцінним генпрокурором / ГПУ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Севрук заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.

«Таких разговоров не было», - сказал Севрук.

По его словам, подобных предложений не звучало не от кого, в том числе и от президента Петра Порошенко.

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