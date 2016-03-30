Гройсман внес в Раду законопроект о разрешении словацкому экс-министру возглавить Минфин без гражданства Украины

Как сообщается на сайте парламента, автором соответствующего законопроекта (№4333) является председатель ВР Владимир Гройсман.

Так, законопроектом предлагается внести изменения в законы "О Кабинете министров Украины", "О государственной тайне", "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" и "О предотвращении коррупции" о введении временно, на период до 1 мая 2017 года, назначения на должность министра финансов Украины иностранца из числа бывших глав, членов правительств иностранных государств.

Согласно законопроекту, для занятия этой должности иностранец из числа бывших глав, членов правительств иностранных государств должен владеть государственным языком или понимать его в объеме, достаточном для исполнения служебных обязанностей. Специальная проверка в отношении такого лица при назначении на должность министра не будет проводиться.

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Законопроектом предусматривается, что указанный иностранный гражданин может пребывать на должности министра финансов Украины сроком до одного года. Если в течение одного года такой иностранец не обретет гражданства Украины, он подлежит увольнению с должности министра. В случае же получения им в течение одного года со дня назначения на должность министра гражданства Украины он будет продолжать осуществлять полномочия министра до прекращения его полномочий в установленном законом порядке.

Законопроектом также решается вопрос относительно оснований пребывания иностранца в Украине и обеспечения доступа к государственной тайне для исполнения им обязанностей по должности.

Как сообщал УНИАН, Гройсман как претендент на пост премьер-министра заявил, что хочет, чтобы в его правительстве министром финансов был бывший вице-премьер Словакии Иван Миклош, который сейчас является советником министра финансов Натальи Яресько по вопросам налоговой системы, децентрализации и общей реорганизации государственных финансов.

В то же время, по данным СМИ, Миклош не хочет отказываться от словацкого гражданства, а согласно украинскому законодательству иностранец с гражданством другой страны не может быть министром.