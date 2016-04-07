Глава МИД Нидерландов попросил украинцев проявить терпение

"Нам требуется время для встреч в правительстве, с парламентом и, конечно, с нашими украинскими друзьями. Я также хочу сказать всем украинцам, что это не становится помехой дружбе между украинцами и голландцами. И я хочу попросить терпения. Действительно, большинство скептически относится к Соглашению об Ассоциации. И мы будем на это реагировать. И я надеюсь, что украинцы это поймут", - сказал Кундерс в комментарии ТСН.

По его словам, произошло то, чего опасались в нидерландском правительстве, и это означает, что ратификация Соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС не может состояться так, будто ничего не произошло.

"Я понимаю, что украинцы хотят ясности. У нас состоялось голосование. И результат отрицательный, несмотря на явку. Сейчас еще рано говорить, надо немного подождать, действительно ли более 30 процентов голландцев проголосовали. Но это политический факт, что большинство проголосовали против. Поэтому нам надо расследовать, что за этим стоит. Нам нужно серьезно подойти к этому вопросу. Это означает, что ратификация не может продолжаться так, словно ничего не произошло. Но мы не одни, мы будем работать с нашими европейскими партнерами, с Украиной", - сказал Кундерс.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. На голосование выносился вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Избирательные участки открылись в 7.30 и работали до 21.00.

Избирательная система в Нидерландах отличается от украинской - за проведения выборов или референдумов отвечают местные органы власти.

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Чтобы референдум, который имеет совещательный характер, был признан действительным, должен проголосовать 30% голландцев, имеющих право голоса. Этот референдум является первым, который проводится в соответствии с законом, принятым летом прошлого года.

Окончательные результаты референдума будут объявлены 12 апреля.