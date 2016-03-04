Боевики "ДНР" назвали свое условие полного обмена пленными

Незаконная группировка "ДНР" требует от Украины принять закон об амнистии своих боевиков и их пособников, утверждая, что это является необходимым условием для обмена пленными. Об этом заявил представитель террористов в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Денис Пушилин.

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"Мы полностью готовы поддержать этот призыв, но выражаем некоторые сомнения по поводу того, сможет ли Украина пойти по этому пути. Мы давно требуем выполнения постулата обмена "всех на всех", но без закона об амнистии этого не получится сделать", - приводит его слова дин из информресурсов боевиков.

Напомним, вчера в Париже состоялись переговоры глав МИД стран "нормандской четверки". В Германии уже заявили, что недовольны их безрезультатностью и призвали Украину и Москву к компромиссу.

Среди прочего, участники встречи заявили о приверженности к полному обмену всех пленных до конца апреля.