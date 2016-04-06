Джемилев: Если в Крыму начнутся этнические чистки, крымскотатарский "батальон смертников" может перейти к действиям
В Херсонской области на административной границе с аннексированным Крымом продолжается процесс создания батальона крымских татар.
По словам национального лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, это позволит "усилить украинское присутствие" в области, передает "Крым.Реалии".
"Сейчас на границе Херсона и Крыма мы формируем свое вооруженное подразделение, батальон. Основной задачей этого батальона, конечно, не будет вооруженное сопротивление... Они (бойцы батальона – Ред.), во-первых, будут охранять границу, усиливать украинское присутствие в Херсонском регионе", – рассказал он.
"Но не исключается, что если там (в Крыму – Ред.) начнутся какие-то кровавые вещи, этнические чистки, то этот батальон, видимо, будет приходить на помощь своим соотечественникам, чего бы это им не стоило. Поэтому они называют себя "батальоном смертников", – добавил национальный лидер крымских татар.
Читайте такжеДжемилев: В Крыму пропали 22 человека, большинство - крымские татары
При этом Джемилев подчеркнул принципы ненасилия: "единственный наш инструмент – это неприятие оккупантов и сбор информации, доведение до сведения мирового сообщества".
"Если начнутся какие-то действия со стороны крымских татар типа вооруженного сопротивления, а оккупанты как раз провоцируют крымских татар на это, чтобы потом, так же как и в Чечне, уничтожать наших людей, то это будет по сути, гибель нашего народа", – сказал он.
Ранее глава Меджлиса Рефат Чубаров заявлял, что Россия на территории оккупированного ею Крыма применила тактику "выжженного пространства" с точки зрения поведения общественности.