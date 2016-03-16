Россия применила в оккупированном Крыму тактику "выжженного пространства" - Чубаров

Об этом заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Украины Рефат Чубаров, передает "Голос Америки".

"Сегодня в Крыму практически невозможно проведение массовых мероприятий как формы выражения людьми своей позиции", - рассказал он.

Кроме того, Чубаров посетовал, что в обществе царит страх, по сути возвратились советские времена, "когда люди в обществе говорят одно (или не говорят вообще ничего), думают другое, обсуждают лишь с очень близкими людьми свои мысли".

Читайте такжеМеждународное сообщество не может защитить крымских татар, которые подвергаются репрессиям в Крыму - Чубаров

"Время от времени оккупационная власть подстегивает такую модель поведения тем, что проводит массовые обыски в домах. Делают это в безобразной форме", - отметил нардеп.

Кроме того, он напомнил, что оккупационная власть держит активных людей в заключении. Так, сегодня 11 крымских татар находятся в длительном заключении без вынесенного приговора. "Крымское общество сегодня, с точки зрения проявления своей позиции, в оцепенении. Крымскому обществу очень четко сказано: вы можете веселиться, заниматься своими делами, высказывать свободно свою позицию, но только в направлении одобрения власти. Вы можете делать все, что угодно, но только в тех параметрах, которые мы вам определили", - подытожил Чубаров.

Напомним, ранее Чубаров заявлял, что Запад не задействует эффективные механизмы, чтобы вынудить Россию к переговорам по деоккупации Крыма.