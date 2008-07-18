Медведько всем расскажет, что Жвания говорил о "дебилах и выродках"

Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО призывает народного депутата Давида ЖВАНИЮ явиться на допрос к следователю Генеральной прокуратуры в качестве свидетеля по уголовному делу об отравлении Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.МЕДВЕДЬКО заявил сегодня во время встречи с журналистами.

«Генпрокуратура уже десять раз посылала повестки к Д.ЖВАНИИ с требованием, чтобы он явился к следователю. Я ему даже один раз звонил по телефону лично с этой просьбой, но Д.ЖВАНИЯ постоянно игнорировал эти требования», - сказал генеральный прокурор.

Вместе с тем, он выразил надежду, что Д.ЖВАНИЯ наконец явится в орган прокуратуры, поскольку вечером 16 июля в аэропорту «Борисполь» ему была лично вручена соответствующая повестка.

«Генеральная прокуратура скоро обнародует те позорные слова, которые услышал сотрудник СБУ (он по поручению Генпрокуратуры вручал повестку Д.ЖВАНИИ – УНИАН) во время вручения повестки народному депутату», - заметил А.МЕДВЕДЬКО.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в международном аэропорту «Борисполь» сотрудники СБУ на выполнение поручения Генпрокуратуры вручили Д.ЖВАНИИ повестку об обязательной явке на допрос к следователю прокуратуры по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО.

По данным СБУ, повестка была вручена именно таким образом в связи с тем, что Д.ЖВАНИЯ систематически уклонялся от дачи показаний в качестве свидетеля по данному делу.

В свою очередь Д.ЖВАНИЯ сообщил, что он вызван на допрос в Генпрокуратуру на 10 часов утра 23 июля.

Между тем депутат выразил возмущение способом вручения повестки. "Я провожал всю семью на отдых. Меня встретили с камерами и хамским образом при детях вручили повестку", - заявил Д.ЖВАНИЯ.

"Я им сказал, что они дебилы и выродки. Я не имел в виду их, а всю систему, которая так работает, - сказал депутат. – Потому что я целый день находился на рабочем месте и несколько десятков раз ходил домой, потому что собирал семью на отдых".

При этом Д.ЖВАНИЯ заявил, что 23 июля он явится в следственное управление, если его будет допрашивать лично руководитель следственной группы дела об отравлении Галина КЛИМОВИЧ.

Справка УНИАН. В.ЮЩЕНКО 5 сентября 2004 года, будучи кандидатом в Президенты, встречался с руководством Службы безопасности Украины за ужином на даче бывшего заместителя главы СБУ Владимира САЦЮКА, после чего почувствовал недомогание и 10 сентября был госпитализирован в венскую клинику "Рудольфинерхаус". Врачи этого медучреждения заявили, что В.ЮЩЕНКО был отравлен диоксином, причем яд попал в организм пациента примерно за пять дней до госпитализации.

Между тем Д.ЖВАНИЯ заявил, что В.ЮЩЕНКО не был отравлен. Он также сказал, что результаты анализов были сфальсифицированы, а отравление главы государства было пищевым.