Прокурор Одесской области Стоянов ответил на обвинения в его адрес

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Стоянов заявил через соцсеть Facebook.

"Я не собираюсь оправдываться и защищаться от вранья негодяев. Это удел слабых. Я себя таковым не считаю... Я – человек, находящийся на государственной службе, и интересы государства для меня превыше личных", - написал Стоянов, отметив, что акция протеста возле прокуратуры якобы является проплаченной.

Прокурор заявляет, что никогда не был гражданином России и посещал данную страну последний раз 36 лет назад, когда еще во времена СССР служил в армии. Отрицает также владение элитной недвижимостью в Испании, в чем, в том числе, его обвиняют общественники, и какую-либо принадлежность к Партии регионов. Прокурор утверждает, что живет в Одессе в обычной квартире, куда приглашает протестантов "попить чайку" и пообщаться "на тему правды".

Свое длительное молчание по поводу происходящего он объясняет тем, что после восстановления в должности прокурора области, был очень занят.

"Знакомлюсь с положением дел в местных прокуратурах, встречаюсь с подчиненными и веду приемы граждан", - написал Стоянов.

"Мой предшественник так и не удосужился побывать в районах и хотя бы ознакомиться с положением дел по выполнению местными прокуратурами поставленных задач. Обратил внимание на подавленное состояние прокуроров. Эти проверки, тесты, экзамены просто лишили их уверенности и надежды на завтрашний день. Они вольно или невольно задают вопрос – нужны ли обществу их знания и опыт?", - написал Стоянов.

Он также выразил уверенность в том, что ненависть общественности в отношении него и его семьи исчезнет, добавив, что президент Украины Петр Порошенко поставил перед ним "серьезные задачи по наведению порядка в правовом хозяйстве Одесской области".

"Не боюсь угроз, не боюсь запугиваний, не боюсь горлопанов и предателей. Знайте и помните об этом все, кто пытается запугать патриотов Украины. Слава Украине!" - написал Стоянов

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Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Стоянова прокурором Одесской области. С утра 4 апреля входы в здание заблокированы активистами.

30 марта заместитель генерального прокурора Роман Говда представил Стоянова руководящему составу прокуратуры Одесской области в качестве руководителя этого надзорного ведомства. В пресс-службе Генеральной прокуратуры сообщили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области, во исполнение решения Одесского окружного административного суда, приказом генпрокурора от 29 марта.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с этой должности.

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной увольнения стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.