Стоянов восстановлен на должности прокурора Одесской области на исполнение решения суда - ГПУ

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

«Приказом генерального прокурора Украины от 29 марта 2016 года во исполнение постановления Одесского окружного административного суда государственный советник юстиции 3-го класса Николай Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН со ссылкой на собственные источники, сегодня заместитель генерального прокурора Роман Говда представил Стоянова коллективу прокуратуры Одесской области.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

До сих пор прокурором Одесской области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.