В Одессе областную прокуратуру блокируют активисты, несогласные с назначением нового главы ведомства

Как передает корреспондент УНИАН, десятки людей, одетых в тельняшки, взявшись за руки, перекрыли входы в здание.

Кроме того, центральный вход заблокировали шинами, к нему подкатили также мусорный бак. К дверям "пристроили" бутафорскую заднюю часть коня (для создания эффекта, что передняя часть животного переступила порог и находится внутри помещения) и повесили на него табличку с надписью: "Стоянов".

Также заблокированы служебные входы и дверь общественной приемной.

Напротив входа в здание установили деревянную виселицу. На дверях центрального входа вися плакаты: "Стоянов, пошел вон!", "Бриллиантовых" п….ов – за решетку!!!".

Внутрь никого не пропускают, в первую очередь, это коснулось уборщиц, которые раньше всех приходят на работу.

Протестующие также заявили, что будут пропускать только тех, кто поставит подпись под петицией об увольнении Стоянова.

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Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Стоянова прокурором Одесской области.

30 марта заместитель генпрокурора Роман Говда представил Стоянова руководящему составу прокуратуры Одесской области в качестве руководителя этого надзорного ведомства. В пресс-службе Генпрокуратуры сообщили, что Стоянов восстановлен в должности прокурора Одесской области во исполнение решения Одесского окружного админсуда приказом генпрокурора от 29 марта.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

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До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в Верховной Раде за предоставление согласия на его увольнение президентом с должности генпрокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности замгенпрокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.