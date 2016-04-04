Эксперт спрогнозировал риторику российской пропаганды после референдума в Нидерландах по Соглашению Украина-ЕС

Такое мнение УНИАН высказал российский эксперт, специалист по медиа-манипулированию Валерий Соловей.

«Первый посыл российской пропаганды будет такой - в случае отрицательного голосования будет ликование. Будут говорить, что «мы же предупреждали», что ничего у вас, украинцев, не выйдет, никому в Европе вы не нужны, всем на вас наплевать, вас поманили и бросили. Второй посыл – здравый смысл побеждает, голландцы такая трезвомыслящая бюргерская нация. Мол, это означает, что Европа рано или поздно развернется в сторону России, так как здравый смысл берет вверх, и все понимают, что надо снимать санкции», - сказал Соловей.

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По его словам, не стоит делать из этого победу России, поскольку российская пропаганда не имеет влияния на голландское общество.

При этом эксперт отметил, что, в случае положительного голосования по ассоциации Украина-ЕС, пропаганда РФ подаст это как «давление США».

«В Украине во всех бедах винят Россию, у нас, для нашей официальной пропаганды дьявол – это США. И будут говорить, что выломали руки голландцам, и надо посмотреть, насколько честно этот референдум проходил. Ведь там не было российских наблюдателей во главе с бывшим главой ЦИК Чуровым. Если решение будет в пользу Украины, для российской пропаганды все будет понятно – это давление Запада», - сказал Соловей.

Эксперт подчеркнул, что, несмотря на референдум в Нидерландах, есть консолидированное желание ЕС видеть Украину ассоциированным членом.

«Это минимум, что ЕС может сделать для Украины, Брюссель считает это не только своим геополитическим интересом, но и отчасти своим моральным долгом», - убежден Соловей.

При этом он отметил, что европейская бюрократия «устала от проблем Украины», но Киеву все равно удастся добиться ассоциированного статуса.

Соловей подчеркнул, что не стоит преувеличивать влияние Москвы на граждан Нидерландов.

«Москва никак не может повлиять на происходящее в Голландии, и результат референдума определяется исключительно внутренней голландской динамикой», - сказал он.

По словам эксперта, Россия пытается поддерживать «некие силы в Европе и Голландии в частности, которые настроены евроизоляционистски, - это консервативные и правые партии, но это не означает, что они пользуются поддержкой подавляющего большинства общества в Голландии, Австрии, Германии или другой стране ЕС».

Соловей считает, что даже если Россия пообещает голландскому бизнесу какие-то преференции, то бизнесмены не могут повлиять на общество, ведь в такой системе государства общество действительно независимо, и с ним придется считаться.

«Голландцы очень беспокоятся о своем суверенитете и праве самим принимать решения. Они очень щепетильны в этом плане. Я не раз слышал такие высказывания граждан этой страны, что санкции - это плохо, и мы несем потери, но что делать - есть солидарное решение Европы, и голландское общество не поймет, если ради финансовых интересов будут жертвовать принципами», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.