"Это вопрос дней и часов": Порошенко определил сроки для создания новой коалиции и Кабмина

На следующей пленарной неделе (12-15 апреля) Украина должна иметь новую коалицию, премьер-министра и программу действий правительства.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью украинским телеканалам.

«Вчера в Вашингтоне я заявил, что это (урегулирование политического кризиса - УНИАН) точно не вопрос месяцев и недель, это вопрос дней и часов. В первую парламентскую неделю работы страна должна иметь нового премьера, новую коалицию, новую программу действий правительства, которая гарантирует определенную стабильность работы коалиции и правительства», - отметил он.

«Хочу подчеркнуть, что Конституция дает мне 30 дней для того, чтобы отреагировать на отсутствие парламентской коалиции. Подчеркиваю, что парламент не имеет этих 30 дней, я не собираюсь их давать, в первый день я жду, что это решение будет принято», - добавил президент.

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Также Порошенко назвал принципы, на которых должна базироваться программа действий нового правительства, среди них – реформы, Соглашение об ассоциации с ЕС, План действий по либерализации ЕС визового режима для Украины, борьба с коррупцией и Минские договоренности.

По словам президента, программа действий нового правительства должна базироваться на «программе реформ, программе сотрудничества с МВФ, программе имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, как составная ее часть - это программа зоны свободной торговли с ЕС, и реализация по шагам, в том числе, и нашего Плана действий относительно безвизового режима, по решительным мерам по борьбе с коррупцией (это, наконец, запуск электронных деклараций, активизация НАБУ, обеспечение эффективной деятельности антикоррупционной прокуратуры), еще одна важная вещь – это реализация Минских договоренностей».