СМИ: В Нидерландах пропагандисты Кремля пугают гневом Путина сторонников ассоциации с Украиной

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, ранее Мархель был нередко задействован в активности российских посольств в государствах ЕС.

Сейчас он принимает участие в мероприятиях, устроенных кампанией против украинской ассоциации в Нидерландах, используя бейдж организатора.

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Как отмечается в статье, на такого рода мероприятиях звучит немало тезисам российской пропаганды, в частности, о том, что Украину интегрируют в ЕС против ее воли, о "перевороте" времен Майдана, о необходимости уважать интересы России, а также о том, что остановив соглашение об ассоциации с Украиной, Нидерланды "спасут ЕС от гнева Путина".

Также отмечается участие в мероприятиях поляка Томаша Мацейчека, которого украинское сообщество в Нидерландах называет "штатным провокатором российского посольства". Мацейчек ездит с одной панельной дискуссии на другую, называется журналистом (хотя отказывается указать СМИ) и обвиняет Украину в угнетении русскоязычных и несогласных.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».

Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.