СМИ: В Нидерландах пропагандисты Кремля пугают гневом Путина сторонников ассоциации с Украиной
На противников Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной в Голландии, беспартийных активистов движения GeenStijl, работает российский пропагандист Сергей Мархель.
Об этом сообщает "Европейская правда".
В частности, ранее Мархель был нередко задействован в активности российских посольств в государствах ЕС.
Сейчас он принимает участие в мероприятиях, устроенных кампанией против украинской ассоциации в Нидерландах, используя бейдж организатора.
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Как отмечается в статье, на такого рода мероприятиях звучит немало тезисам российской пропаганды, в частности, о том, что Украину интегрируют в ЕС против ее воли, о "перевороте" времен Майдана, о необходимости уважать интересы России, а также о том, что остановив соглашение об ассоциации с Украиной, Нидерланды "спасут ЕС от гнева Путина".
Также отмечается участие в мероприятиях поляка Томаша Мацейчека, которого украинское сообщество в Нидерландах называет "штатным провокатором российского посольства". Мацейчек ездит с одной панельной дискуссии на другую, называется журналистом (хотя отказывается указать СМИ) и обвиняет Украину в угнетении русскоязычных и несогласных.
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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?».
Референдум был инициирован группой GeenPeil.
Согласно заявлению Министерства иностранных дел Украины, любой результат референдума в Нидерландах не остановит европейскую интеграцию Украины.