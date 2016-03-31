В будущем Киев должен развивать отношения с Москвой - премьер Нидерландов

Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в интервью NU, передает "112 Украина".

"Я думаю, что в долгосрочной перспективе Украина должна развивать отношения с Россией, которая также является стабильной", - заявил он.

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Он отметил, что Украина должна иметь хорошие отношения и с Европой, и с Россией. Также он против позиции России, чтобы Украина ориентировалась исключительно на нее.

"Я думаю, что Россия рассматривает в качестве поддержки своей собственной позиции то, что Украина должна держать курс исключительно на Россию. Я против этого. Это желание России мы не должны приветствовать", - добавил он.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоится консультативный референдумотносительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: «Вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?». Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Накануне депутат нижней палаты парламента Нидерландов от партии D66 Кейс Ферхувен, который является одним из ключевых лоббистов соглашения об ассоциации с Украиной, признал, что парламент не станет ее ратифицировать в случае отрицательного результата референдума.