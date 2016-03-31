Полиция открыла дело по факту покушения на депутата Парасюка

Как сообщил на своей странице в соцсети первый заместитель главы Национальной полиции Вадим Троян, дело возбуждено по ст. 112 Уголовного кодекса ("покушение на жизнь государственного деятеля"). По данным чиновника полиции, 30 марта около 22:00 в Киеве "совершено покушение на жизнь народного депутата".

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"Выходя из машины, неизвестный бросил в его сторону предмет, который взорвался. Сам депутат не пострадал. От взрыва только повредило три автомобиля, которые были припаркованы", – написал Вадим Троян.

Как сообщал УНИАН, депутат Верховной Рады Игорь Луценко сообщил, что в автомобиль внефракционного депутата Владимира Парасюка бросили гранату.