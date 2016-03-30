В автомобиль Парасюка бросили гранату - нардеп (видео)

Об этом на своей странице в Facebook написал народний депутат Игорь Луценко.

"В машину Парасюку кто-то бросил гранату", - говорится в сообщении.

В машину Парасюку хтось кинув гранату. Їду зараз туди. Posted by Igor Lutsenko on Wednesday, March 30, 2016

Позже Луценко написал, что инцидент похож на "покушение на убийство".

"Бросали гранату прицельно, но судя по всему, помешали ветки. В момент, когда он приехал домой, припарковался, бросили что-то по мощности как РГД. К счастью, метров 5 не долетело. Соседняя машина приняла на себя взрыв", - написал нардеп.

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"Это означает, что вели, знали, куда и примерно когда приедет. Это серьезно", - добавил Луценко.