Ляшко назвал условие, при котором радикалы проголосуют за нового премьера

Об этом заявил в эфире на телеканале "112 Украина" лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

"У нас есть требования к коалиционному соглашению. Гройсман - это продукт этой "коалиции тушек". Мы за него голосовать не будем. Если наши требования будут учтены, мы требуем, чтобы наш антикризисный экономический план (был внесен, - ред.) в программу деятельности коалиции нового правительства. Если план будет выполнен, мы готовы участвовать в коалиции и участвовать в голосовании за премьера" - сказал Ляшко.

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Ранее УНИАН сообщал, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко выступил против возможного назначения экс-министра финансов Словакии Ивана Миклоша на должность главы Минфина Украины.