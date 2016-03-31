Ляшко выступает против возможного назначения Миклоша министром финансов Украины

Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Я с уважением отношусь к бывшему премьер Словакии. В Словакии он действительно проводил реформы, создавал условия для промышленности. А в Украине он делает все противоположное, будучи советником министра финансов. Вся правительственная программа направлена на уничтожение национального производства, чтобы мы нищими ходили за кредитами всю жизнь. Это прямой конфликт интересов. Он не имеет украинского гражданства. Ни в одной стране мира нет подобного", - заявил Ляшко.

Читайте такжеГройсман рассказал о своей "самоцели" и заявил, что справится с проблемами на посту премьера

Как сообщал УНИАН ранее, по словам главы ВР Владимира Гройсмана, уже есть предварительное согласие на участие в будущем правительстве бывшего словацкого вице-премьер-министра, министр финансов Ивана Миклоша.