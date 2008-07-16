Ножками Буша в Украине будут торговать губернаторы?

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“Всю страну можно будет накормить”
|Михаил ПОЖИВАНОВ
Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ.
Он не уточнил, какой объем окорочков закупает Госкомрезерв, подчеркнув, что он достаточно большой. “Всю страну можно будет накормить”, - отметил М.ПОЖИВАНОВ.
Он подчеркнул, что есть все основания утверждать, что в розничной торговле окорочка будут продаваться не дороже 13,50 грн. за кг.
“Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) сказала вчера, что окорочка будут по 13,50 – они будут по 13,50. Я уверен в этом... Я сегодня могу отдавать для торговли по 10,72 за кг. И поэтому плюс логистика, плюс 10% надбавка продавцов, в результате 13-13,50 грн. - самая реальная цена”, - сказал он.
Также глава Госкомрезерва отметил, что реализацию окорочков по такой цене должны обеспечить облгосадминистрации. “Они должны сделать предоплату и забрать у нас эти окорочка”, - сказал М.ПОЖИВАНОВ.
Он подчеркнул, что на сегодняшний день большие партии окорочков планируется направить в Донецкую, Луганскую, Полтавскую области, с этой недели планируются поставки в Киев и Киевскую область.
Он отметил, что окорочка планируется продавать как на рынках, так и в супермаркетах.
Также М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что пока Госрезерв работает лишь с американскими окорочками, но получена уже первая партия и кур для гриля.
Также он сообщил, что закупки американских окорочков проводятся по условию CIF (стоимость на момент выгрузки с судна в порту) по цене 1 долл. 80 центов.
Как сообщал УНИАН, 15 июля на селекторном совещании с главами облгосадминистраций премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Госкомрезерв начал интервенцию куриных окорочков на рынок, и цена на них должна в розничной торговле снизиться до 13,5 грн. за килограмм.