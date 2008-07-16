Ножками Буша в Украине будут торговать губернаторы?

Госрезерв на сегодняшний день уже отпускает для продажи в розничных сетях куриных окорочков из США по цене 10,72 грн. за кг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава Госкомрезерва Михаил ПОЖИВАНОВ.

Он не уточнил, какой объем окорочков закупает Госкомрезерв, подчеркнув, что он достаточно большой. “Всю страну можно будет накормить”, - отметил М.ПОЖИВАНОВ.

Он подчеркнул, что есть все основания утверждать, что в розничной торговле окорочка будут продаваться не дороже 13,50 грн. за кг.

“Юлия Владимировна (ТИМОШЕНКО) сказала вчера, что окорочка будут по 13,50 – они будут по 13,50. Я уверен в этом... Я сегодня могу отдавать для торговли по 10,72 за кг. И поэтому плюс логистика, плюс 10% надбавка продавцов, в результате 13-13,50 грн. - самая реальная цена”, - сказал он.

Также глава Госкомрезерва отметил, что реализацию окорочков по такой цене должны обеспечить облгосадминистрации. “Они должны сделать предоплату и забрать у нас эти окорочка”, - сказал М.ПОЖИВАНОВ.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день большие партии окорочков планируется направить в Донецкую, Луганскую, Полтавскую области, с этой недели планируются поставки в Киев и Киевскую область.

Он отметил, что окорочка планируется продавать как на рынках, так и в супермаркетах.

Также М.ПОЖИВАНОВ сообщил, что пока Госрезерв работает лишь с американскими окорочками, но получена уже первая партия и кур для гриля.

Также он сообщил, что закупки американских окорочков проводятся по условию CIF (стоимость на момент выгрузки с судна в порту) по цене 1 долл. 80 центов.

Как сообщал УНИАН, 15 июля на селекторном совещании с главами облгосадминистраций премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сообщила, что Госкомрезерв начал интервенцию куриных окорочков на рынок, и цена на них должна в розничной торговле снизиться до 13,5 грн. за килограмм.